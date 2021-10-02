شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن التعاقد مع باولن فوافى وحميد ماو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لجنة التعاقدات بنادى غزل المحلة فى ضم اللاعبين الدوليين التنزانى حميد ماو، والمالجاشى باولن فوافى، بعد مفاوضات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وصرح محمود شرف المنسق الإعلامى للنادى أن لجنة التعاقدات الفنية التى تضم عمر عبد الله وخالد كرم عضوى مجلس الإدارة والمدير الرياضى للنادى صابر عيد، كانت قد نجحت فى ضم عدد من الصفقات المهمة لتدعيم صفوف النادى فى الموسم المقبل.

وانتقل لاعب خط الوسط الدولى حميد ماو ''28 عاما'' للمحلة بعد رحلة احتراف ممتدة فى الدورى المصرى، تنقل خلالها بين فرق: بتروجيت وإنبى، قبل أن ينهى رحلته مع الإنتاج الحربى مؤخرا، لينضم إلى غزل المحلة.

بينما يأتى لاعب مدغشقر الدولى باولن فوافى، الذى يلعب فى مركز الجناح الأيمن من رحلة احتراف متنوهة، حيث سبق له اللعب بنادبى نانت (الفريق الثاني) وكان الفرنسيين، كما لعب بصفوف فريق شباب قسنطينة الجزائرى، قبل أن ينتقل للعب فى الدورى المصرى، حيث لعب فى صفوف مصر للمقاصة منذ 2016 حتى الموسم السابق.

كانت شائعات قد ربطت بين فوافى وأندية مختلفة فى الدورى، منها نادى الإسماعيلى، إلا أن غزل المحلة نجح فى ضم اللاعب لصفوفه بالفعل.

وقد صرح المهندس على العباسى رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أن مجلس الإدارة فى تواصل دائم مع الإدارة الفنية للفريق لتلبية كافة رغباته الفنية من الصفقات الجديدة، دعما للفريق، الذى يسعى لاحتلال مركز متقدم فى جدول الدورى القادم.