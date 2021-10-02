مستند.. مصر تستضيف مباريات الأندية السودانية أفريقياً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً منذ قليل إلي الإتحاد السوداني لكرة القدم يخطره فيه بموافقته علي طلب نظيره السوداني لإستضافة مباراة ممثلي الكرة السودانية المريخ والاهلي مروي لدور الذهاب في التمهيدي الثاني لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية على التوالي.

ويستضيف المريخ السوداني منافسه زاناكو الزامبي بإستاد السويس المعتمد من قبل الكاف في السابعة من مساء يوم السبت الموافق 16 اكتوبر ٢٠٢١، بينما يواجه الاهلي مروي منافسه الكيني جورماهيا في ذهاب دور ٣٢ من بطولة الكونفدرالية الافريقية في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 15 أكتوبر على استاد الاسكندرية الدولي والمعتمد أيضاً من قبل الكاف.

ونجح الخليج 365 في الحصول علي الخطابات الرسمية المتبادلة بين الاتحادين المصري والسوداني لكرة القدم وكذلك موافقة إدارة ستاد الاسكندرية على طلب نادي الاهلي مروي بخصوص التدريب علي ستاد الاسكندرية وإقامة المباراة على ذات الملعب والتدريب أيام 12 و 13 و14 اكتوبر الساعة 3.30 عصراً.