تعرف على أول المتقدمين على مقعد رئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، تقدم عمر هريدي للترشح على منصب رئيس مجلس إدارة ناديه.

ودعا الزمالك أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021؛ حيث ستتسلم اللجنة المؤقتة لإدرة نادي الزمالك، الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 2/10/2021 ولمدة ثمانٍ ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ونستعرض في السطور التالية بعض المعلومات عن عمر هريدي أول المتقدمين على مقعد رئاسة الزمالك:

1) ولُد في محافظة أسيوط 18 سبتمبر 1965؛ حيث حصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة ـ ماجستير في القانون ليعمل كمحامي حر.

2) تواجد في دورتين بعضوية مجلس الشعب كما شغّل منصب وكيل النقابة العامة للمحامين ورئيس اتحاد المحامين وعضو مركز التسوية والتحكيم

3) تواجد بعضوية مجلس إدارة الزمالك من 2006-2008

4) أعلن في يونيو الماضي الترشح على منصب أمين الصندوق قبل قراره بالترشح على مقعد الرئاسة.

5) تواجد كعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كما شغّل منصب رئيس الاتحاد المصري للدرجات النارية بخلاف كونه المستشار القانوني للاتحاد العربي.

6) ويتواجد كمستشار قانوني لنقابة الإعلاميين ولنادي الشمس الرياضي والاتحاد العربي للدرجات النارية.