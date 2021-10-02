رئيس برشلونة يعلن استمرار كومان مدرباً للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خوان لابورتا رئيس برشلونة، أن رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني، سيظل مدرباً للفريق، مشيراً إلى أنه يستحق الثقة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، أشارت إلى أن لابورتا يفكر في إقالة كومان عقب مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بسبب سوء النتائج وأداء الفريق.

وقال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو: "رونالد كومان سيظل مدرباً لبرشلونة، إنه يستحق الثقة قبل كل شيء لكونه برشلوني".

وأضاف: "أنا أقدر كثيرا أنه تولي تدريب برشلونة في لحظات صعبة للغاية، كان من الممكن أن يمر بلحظات من الإحباط ولكنه استعاد معنوياته".

وأتم رئيس برشلونة تصريحاته: "علاقتنا جيدة وليست باردة كما يقال، نحن نفكر في نفس الشيء، ونحاول أن نحقق الأفضل".