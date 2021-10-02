ماذا قال بوكيتينو عن موعد مشاركة سيرخيو راموس مع باريس سان جيرمان؟

قدم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، في حديثه قبل رحلة فريقه إلى رين بعد ظهر يوم غد بشكل خاص، تحديثًا حول عودة المدافع سيرجيو راموس التدريجي من إصابته في ربلة الساق، والتي أخرت حتى الآن ظهور الإسباني لأول مرة مع النادي الفرنسي.

وقال ماوريسيو بوكيتينو بهذا الخصوص “لا يوجد موعد محدد لعودته. إنه يعمل، والأمور تتقدم بشكل يومي، وسنرى متى يحين الوقت. لا يزال يعمل “.

وأوضح مدرب باريس سان جيرمان “اللاعبون المصابون لا يقضون بالضرورة نفس ساعات عمل الآخرين، لا يشارك في جلسات التدريب الجماعية، لكن ليس لدي شك في اندماجه – لقد كان قائد ريال مدريد، لديه كل شيء لينجح “.

وانضم سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية خلال الميركاتو الصيفي 2021 بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، إلا أنه لم يظهر بعد في أي مباراة مع زملاء ليونيل ميسي، بسبب إصابة في ربلة الساق، تعرض لها في أبريل الماضي.