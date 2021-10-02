تعرف على تاريخ مواجهات مصر وليبيا قبل مباراة تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بالمرحلة الثانية (المجموعات)، والمقرر لها يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الجولة الرابعة خارج الديار أمام نفس المنتخب يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

يلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة بجانب أنجولا والجابون بالإضافة إلى ليبيا، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

وحقق المنتخب المصري الانتصار على أنجولا بهدفٍ دون رد في المباراة الافتتاحية بتصفيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي “30 يونيو”، بمدينة القاهرة يوم 1 سبتمبر 2021.

وفي الجولة الثانية أخفق الفراعنة في تحقيق الفوز أمام الجابون، حيث تعادل بصعوبة بالغة بنتيجة (1-1)، يوم الاثنين 5 سبتمبر 2021، في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسيفيل.

ولم ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم كثيرًا بعد عودة بعثة المنتخب إلى القاهرة حتى تمت إقالة المدير الفني حسام البدري، وقرر تعيين البرتغالي كارلوس كيروش على رأس القيادة الفنية للفراعنة اليوم 8 سبتمبر 2021.

وسيستهدف المدرب صاحب الـ 68 عامًا إنقاذ منتخب مصر بتحقيق الانتصار على ليبيا ذهابًا وإيابًا من أجل خطف صدارة المجموعة من فرسان المتوسط والاقتراب من المباراة الفاصلة التي ستحدد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ويتصدر منتخب ليبيا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز فى أول جولتين أمام الجابون وأنجولا، بينما يحل منتخب مصر ثانيا برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون.

يرجع عدد الموجهات المباشرة بين منتخب مصر ونظيره الليبي الى 11 مباراة في جميع المسابقات، فاز الفراعنة في 8 مباريات، بينما حقق الأخضر الفوز في مبارتين، وخيم التعادل بينهما على مباراة واحدة.

ويعود أول لقاء جمع بين منتخبي مصر وليبيا فى 6 أغسطس 1953 بدورة الألعاب العربية، والتى استضافتها الإسكندرية وفاز منتخب مصر بأكبر نتيجة 10-2.

تاريخ مواجهات مصر وليبيا قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022

1- الألعاب العربية الأولى (29-7-1953) المجموعات – مصر 10-2 ليبيا

2- الألعاب العربية الثالثة (6-9-1961) نصف النهائي – مصر 2-1 ليبيا

3- الألعاب العربية الرابعة (2-9-1965) المجموعات – مصر 8-1 ليبيا

4- الألعاب الأفريقية (22-7-1978) المجموعات – مصر 1-0 ليبيا

5- تصفيات كأس الأمم الأفريقية (14-1-2001) المجموعات – مصر 4-0 ليبيا

6- تصفيات كأس الأمم الأفريقية (23-3-2001) المجموعات – ليبيا 2-0 مصر

7- تصفيات كأس العالم 2006 (8-10-2004) المجموعات – ليبيا 2-1 مصر

8- تصفيات كأس العالم 2006 (27-3-2005) المجموعات – مصر 4-1 ليبيا

9- كأس الأمم الأفريقية (20-1-2006) المجموعات – مصر 3-0 ليبيا

10- الألعاب العربية (21-11-2007) المجموعات – مصر 0-0 ليبيا

11- مباريات دولية ودية (29-1-2016) – مصر 2-0 ليبيا

12- تصفيات كأس العالم 2022 (8-10-2021) – المجموعات – مصر ؟-؟ ليبيا

13- تصفيات كأس العالم 2022 (11-10-2021) المجموعات – ليبيا ؟-؟ مصر