تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون.. توخيل وتغييرات بالجملة

تعرف على تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة 7 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يدخل توماس توخيل مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار بعد الهزيمة في آخر مبارتين أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي و يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وأجرى توماس توخيل عدة تغييرات في مباراة اليوم، وسيبدأ المدرب الألماني بالدولي السنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي أنطونيو روديجير و تياجو سيلفا و تشالوباه، على أن يلعب سيزار أزبيليكويتا على اليمين و بن تشيلويل على اليسار.

وفي وسط الميدان، دفع مدرب البلوز باللاعب لوفتس تشيك منذ البداية في محور وسط الميدان بجانب ماتيو كوفاسيتش في ظل غياب الفرنسي نجولو كانتى بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا وجلوس جورجينيو على مقاعد البدلاء.

وسيلعب في المقدمة الثنائي تيمو فيرنر بجانب الجناح هادسون أودوي، خلف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق في مباراة اليوم.

بالنسبة لغيابات تشيلسي في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون، يفتقد توخيل لخدمات كريستيان بوليسيتش، ورايس جيمس بسبب الإصابة، بالإضافة إلى نجولو كانتى.

تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أزبيليكويتا، أنطونيو روديجير، تياجو سيلفا، تشالوباه، بن تشيلويل

وسط الميدان: لوفتس تشيك، ماتيو كوفاسيتش، هادسون أودوي

خط الهجوم: تيمو فيرنر، روميلو لوكاكو