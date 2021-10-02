تاريخ مواجهات السعودية واليابان قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين السعودية واليابان في جميع المسابقات، قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة الثالثة في المرحلة النهائية.

وتعتبر المرحلة الحالية (الثالثة) هي الأخيرة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد السعودية واليابان ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات «استراليا، عمان، فيتنام، الصين»، وفاز الأخضر في أول مباراتين على حساب فيتنام وعمان، بينما خسر الساموراي أمام عمان، وفاز على الصين.

تاريخ مواجهات السعودية واليابان

التقى منتخب السعودية واليابان في 14 مباراة بجميع المسابقات بشكلٍ عام، فاز الساموراي 9 مرات، مقابل 4 للصقور الخضر، فيما سيطر التعادل على مباراة واحدة فقط.

وتواجه المنتخبين في 3 مباريات فقط بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، مباراة واحدة في نسخة 1994، ومباراتين في نسخة 2018.

وتعادل المنتخبين سلبيًا في أول مباراة جمعتهما في تصفيات كأس العالم 1994، والتي انتهت حينها بتأهل منتخب السعودية وكوريا الجنوبية إلى مونديال أمريكا.

وفي تصفيات كأس العالم 2018، تمكن منتخب اليابان من الفوز على السعودية بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة، قبل أن ينتصر الأخضر في الجولة العاشرة بهدفٍ دون رد سجله فهد المولد، ويحسم تأهله إلى مونديال روسيا.

أما في باقي المنافسات، تواجه المنتخب السعودي والياباني في 3 لقاءات بتصفيات كأس آسيا، سيطر التعادل السلبي على مباراة، وفاز الساموراي مرة واحدة، مقابل انتصار وحيد للأخضر.

وفي كأس آسيا، تقابلت السعودية واليابان في 4 مباريات، فاز بها جميعًا منتخب الساموراي، كما فاز الأخير في مباراتين وديتين جمعتهما في عام 1995.