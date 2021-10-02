ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر القادمة أمام النيجر في تصفيات كأس العالم 2022 ؟

يستضيف المنتخب الجزائري، نظيره من النيجر يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 التصفيات الأفريقية.

وينقل بث مباشر لمباراة الجزائر القادمة أمام النيجر في تصفيات كأس العالم 2022 على القناة الجزائرية الأولى، عبر البث الأرضي، كما تنقل المباراة على القناة الرسمية للفيفا على موقع اليوتيوب.

وتنطلق المباراة على الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر، 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب مصطفى تشاكر في البلدية.

وافتتح رجال جمال بلماضي المرحلة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز 0/8 على جيبوتي، قبل التعثر في الجولة الثانية أمام بوركينا فاسو والتعادل 1/1 في المباراة التي أقيمت في مراكش.

من جهته، خسر منتخب النيجر مباراته الأولى في المجموعة الأولى على أرضه أمام بوركينا فاسو بهدفين نظيفين، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية أمام جيبوتي 2/4، ليجمع 3 نقاط من مبارتين.

ويتصدر محاربي الصحراء جدول ترتيب المجموعة الأولى من المرحلة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط، مناصفة مع منتخب بوركينا فاسو، فيما يحتل منتخب النيجر المركز الثالث بثلاث نقاط، ويأتي منتخب جيبوتي رابعاً، برصيد خالي من النقاط.