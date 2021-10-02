شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توافق على طلب اتحاد الكرة بعقد العمومية الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة، موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على طلب الجبلاية بإقامة جمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة النظام الأساسى.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا إلى وزارة الشباب والرياضة يؤكد اعتزام الاتحاد الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب الأندية ووفقًا للائحة المالية الصادرة عن الوزارة، فيما تم الانتهاء من تصنيف الأندية التي لها حق حضور الجمعية بـ 146 ناديًا.

وحددت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الأسبوع المقبل موعدا لعقد الاجتماع الطارئ لمناقشة بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسى وتحديد موعد الانتخابات فى أقرب وقت وتحديدا فى شهر أكتوبر الجارى.

وأرسلت الأندية لاتحاد الكرة البنود التى ترغب فى تعديلها على لائحة النظام الأساسى ومناقشتها فى الاجتماع المقبل حتى يتم إخطار الفيفا.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد يطلب فيه موافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حسب طلبه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رد على طلب الاتحاد المصري برغبة الأندية الأعضاء بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على اللائحة وتضمن الرد ثلاثة نقاط هي:

1. أن اللائحة المراد تعديلها حديثة وتم اقرارها في جمعية عمومية بتاريخ 29 نوفمبر 2020 واعتمادها نهائيا من الاتحاد الدولي في 2 يونيو 2021.

2. يرى الاتحاد الدولي أن الخطوة المقبلة هي اجراء الانتخابات باعتبارها المهمة المتبقية من التكليفات التي حددتها للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد .

3. يرغب الاتحاد الدولي في الاطلاع على التعديلات المقترحة على وجه التحديد في ظل الظروف المشار إليها في النقطتين السابقتين قبل المضي لإنجاز هذه الخطوة.

من جهته يسعى الاتحاد المصري للوفاء بمهمته بالدعوة إلى اجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد، والوفاء بطلبات الأندية بخصوص اللائحة في الوقت نفسه.