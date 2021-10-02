شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة دورى الأبطال تستعيد ذكرى فوز الأهلى على وفاق سطيف بنصف النهائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فيديو لملخص فوز الأهلى على وفاق سطيف الجزائرى بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب بالدور نصف النهائى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت باستاد السلام وأدارها الحكم الإثيوبى تسيما باملاك.

وكتب حساب دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر": فى مثل هذا اليوم.. نصف نهائى دورى الأبطال موسم 2018 بين الأهلى ووفاق سطيف".

وسجل ​وليد سليمان​ هدف التقدم للأهلى عند الدقيقة 23 ثم أضاف ​إسلام محارب​ الهدف الثانى عند الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

مثل الأهلى: محمد الشناوى وأحمد فتحى وساليف كوليبالى وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد حمودى " أكرم توفيق ق 67 " وهشام محمد وحسام عاشور " مؤمن زكريا ق 75 " ووليد سليمان " صلاح محسن ق 84 "وإسلام محارب ووليد أزارو.

جدير بالذكر أن الأهلى خسر لقاء الإياب فى الجزائر بهدفين مقابل هدف، ليصعد بمجموع المباراتين 3/2، ويواجه الترجى التونسى فى النهائى الذى خسره المارد الأحمر بعد الفوز فى الذهاب 3/1 فى القاهرة، والخسارة فى تونس 3/0.