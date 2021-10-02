شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو الأحدث.. بيراميدز يواصل البحث عن المجد بخطة "صنع فى الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ اللحظات الأولى لإرتداء عبد الله السعيد نجم منتخب مصر لقميص بيراميدز في يناير 2019 وبدأ النادى السماوى البحث عن المجد بخطة صنع فى الأهلى فبعد نجاح عبد الله السعيد فى التأكيد لجماهير الكرة المصرية أنه مازال اللاعب الأفضل في مصر حتى بعد الرحيل عن الأهلى بالقصة الشهيرة بعد التوقيع للزمالك وعرضه للبيع، وذهب ليفتش عن الأمجاد الشخصية بعدما سجل إسمه في نادى المائة هدف وتوج بلقب هداف الدوري ليؤكد لبيراميدز أن "الخيرة دائماً فى الصفقات الآتية من المعسكر الأحمر" لذا لم يجد الفريق السماوى سوى الاستعانة بنجوم الأهلى الذين يعرفون جيداً طريق حصد البطولات.

بيراميدز والذى مع أول مشاركة له بالدورى الممتاز، استطاع خطف المركز الثالث بالبطولة المحلية للموسم المنقضى، ليشارك فى بطولة الكونفدرالية ويصل للمباراة النهائية قبل خسارة اللقب فى الأمتار الأخيرة، بات قبلة نجوم الأهلى بإيعاذ من عبد الله السعيد لتدشين فريق يخطف البطولات من أنياب القطبين وبالأخص من القلعة الحمراء.

بيراميدز الذى غير خريطة البطولة المحلية بالسنوات الأخيرة، بات قبلة مناسبة لبعض النجوم دفعتهم لتفضيله عن الأهلى والزمالك فضلا عن تمتعه بميزة الابتعاد عن الضغوط الجماهيرية ليصبح وجهة مناسبة للنجوم بعيداً عن الصخب المعتاد فى الأحمر والأبيض.

وكانت البداية مع أحمد فتحى نجم الأهلى الذى كان صيداً ثمينا لبيراميدز لاسيما أن الجوكر قد رفض الزمالك في وقت سابق وعاد ليرفض عرضاً مادياً مغرياً من الأهلى لتمديد تعاقده، ووافق على محطة تجمعه برفيق الكفاح عبدالله السعيد فى بيراميدز بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

وسبق لفتحي مزاملة عبد الله السعيد بين عامي 2005 إلى 2007 بقميص النادي الإسماعيلي، ثم خاضا تجربة أخرى مع النادي الأهلي في الفترة من 2011 إلى 2018 ، ويرتبط الثنائى بعلاقة صداقة قوية كانت سبباً في خوض تجربة ثالثة بقميص بيراميدز.

وجود عبد الله السعيد فى بيراميدز، سهَّل من فرص انتقال شريف إكرامى حارس النادى الأهلى للفريق السماوى، حيث يعتبر من أعز أصدقائه وكان هناك دور كبير من السعيد فى خطوة توقيع إكرامى لـ بيراميدز لمدة 3 سنوات.

وعلى نفس الطريقة أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي، قائد المنتخب الأولمبي، رسميًا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي فى سبتمبر 2020، و تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبرى، بعدما أعلن المارد الأحمر عبر موقعه الرسمي عن إغلاق ملف التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والذي لعب موسم 2019-2020 معارًا إلى للأهلى.

صدمة الجماهير الأهلاوية ليست في إغلاق ملف الصفقة، لكن فى حقيقة أن النادي الأهلي كشف أن رمضان صبحى أبلغ الإدارة برغبته فى الانتقال إلى نادى بيراميدز، أحد المنافسين المباشرين للأهلي في السنوات الأخيرة.

وتوج رمضان صبحي مع الأهلي بـ9 بطولات، بواقع أربعة بطولات للدوري، وثلاث بطولات للسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية ولقب لدوري الابطال الافريقى بجانب تتويجه بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً مع الفراعنة الصغار ، وشارك رمضان صبحى فى 110 مباراة بالقميص الاحمر ونجح فى تسجيل 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً أخر

ولم يكتفى بيراميدز بضم نجوم الأهلى أصحاب الصف الأول فى القلعة الحمراء وإنما أيضاً وجد ضالته فى جون أنطوى لدعم هجومه بعد رحيل اللاعب الغانى عن الأهلى وتعاقد مؤخراً مع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى والذى خرج من القلعة الحمراء لصفوف الطلائع ثم أعير موسماً للإسماعيلى قبل أن يجد ضالته فى صفوف بيراميدز لمدة أربعة مواسم تبدأ من الموسم الجارى.

حتى هشام محمد لاعب خط وسط الأهلى السابق انتقل لصفوف بيراميدز بالانتقالات الصيفية الجارية رغم رحيله عن القلعة الحمراء منذ عدة سنوات ، ليصبح عدد لاعبو الأهلى السابقين فى صفوف بيراميدز 7 لاعبين.