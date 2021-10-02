شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعود من فرنسا الثلاثاء المقبل لقيادة تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 أكتوبر الجاري موعدًا للعودة إلى القاهرة، بعد قضاء فترة أجازة قصيرة فى فرنسا، حيث توجه المدير الفنى إلى مسقط رأسه بعد الانتهاء من مواجهة بيراميدز الودية.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام بيراميدز يوم الخميس الماضى، والتى انتهت بالتعادل السلبي، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، وحصل فريق الزمالك على راحة بداية من اليوم الجمعة حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يعود كارتيرون عقب انتهاء إجازته إلى القاهرة، من أجل قيادة تدريبات الزمالك خلال المرحلة المقبلة، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، فى اللقاء المحدد له يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري، فى كينيا.