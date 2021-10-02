شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد فاروق: بحب هند رستم ومليش فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب محمد فاروق نجم الأهلى السابق

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر وسماع الأغانى.

بتدخل المطبخ؟

لا مليش فيه.

الحمام.

هند رستم.

بحب أسمع عمرو دياب.

مفكرتش أكون غير لاعب.

أحمد زكى.

الكاجوال.