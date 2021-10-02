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برة الملعب.. محمد فاروق: بحب هند رستم ومليش فى المطبخ

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب محمد فاروق نجم الأهلى السابق

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر وسماع الأغانى.

 

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بتدخل المطبخ؟

 

لا مليش فيه.

 

إيه الأكلة اللى بتحبها؟

الحمام. 

 

من نجمك المفضل؟

هند رستم.

 

 

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من مطربك المفضل؟

بحب أسمع عمرو دياب. 

 

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

مفكرتش أكون غير لاعب.

 

مين من نجوم  السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

أحمد زكى.

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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