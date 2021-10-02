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تعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

يحتضن ملعب أنفيلد رود قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، والتي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي.

 

وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة بعد مرور أول 6 جولات، بفارق نقطة عن مان سيتي الوصيف بفارق الأهداف عن ومانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون.

 

تنطلق المباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي مساء الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول في السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

 

ويسعى ليفربول لاستعادة انتصاراته بعد التعادل 3-3 مع برينتفورد في الجولة الماضية، بينما يريد مانشستر سيتي مواصلة التفوق المحلي بعد الفوز 1-0 على تشيلسي الأسبوع الماضي.

 

تتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس عملية بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وستتولى الشبكة نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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