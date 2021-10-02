عودة قفشة وشريف.. كيروش يعلن القائمة المبدئية لكأس العرب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أرسل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، المدير الفني، القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها.

وكان الاتحاد العربي قد حدد أول أكتوبر الحالي موعدًا أخيرا للفرق المشاركة في كأس العرب التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل ، وذلك لإرسال قوائمها المبدئية التي تضم 35 لاعبًا.

وجاءت قائمة مصر على النحو التالي:

وشهدت القائمة تواجد محمد مجدي قفشة ومحمد شريف، بعد أن استبعدهما كيروش من مواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال.

أسفرت قرعة كأس العرب 2021 عن وقوع مصر في مجموعة نارية بجوار الجزائر، ولبنان والسودان.