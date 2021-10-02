شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خماسية المصرى فى شباك العبور وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمى للنادى المصرى البورسعيدى، خماسية الفريق أمام العبور السكندرى، في المباراة الودية التي أقيمت أمس ببرج العرب استعدادا للموسم الجديد.

وسجل أهداف مباراة المصري والعبور السكندري كل من أوستين أموتو وإسلام عطية ومحمد عنتر ومحمد بلح وحسين رجب.

وقرر معين الشعباني المدير الفني للمصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم، عقب نهاية المباراة الودية، على أن يستأنف الفريق معسكره المغلق ببرج العرب عصر غدٍ الأحد.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بثلاثية نظيفة ، حيث تقدم أوستين أموتو بالهدف الأول في الدقيقة 13 بعد تمريرة بينية جميلة من المتألق محمد عنتر ليقابلها أموتو بهدوء على يسار الحارس محرزًا الهدف الأول لفريقه، فيما أضاف إسلام عطية الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 28 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى للحارس ،بينما ترجم محمد عنتر مجهوده الوافر خلال الشوط الأول بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 40 من ركلة جزاء تسبب فيها اللاعب نفسه لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف للاشىء.

وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني دفع معين الشعباني بتشكيل مغاير تمامًا لتشكيل الشوط الأول مع الدفع بعدد من اللاعبين في مراكز جديدة مثل أسامة الجزار الذي شغل مركز الظهير الأيمن وكذلك زياد فرج الذي شغل مركز الظهير الأيسر ومصطفى سلطان الذي لعب في مركز لاعب خط الوسط المدافع ، وشهد هذا الشوط احراز المصري للهدف الرابع في الدقيقة 82 من ركلة جزاء سددها بنجاح محمد بلح بعد أن تسبب فيها زياد فرج الذي راوغ أكثر من لاعب قبل أن يتعرض للعرقلة ، فيما أضاف حسين رجب الهدف الخامس في الدقيقة 89 من جملة تكتيكية بدأها اللاعب نفسه والذي مرر كرة بينية لزميله أحمد الشيخ الذي أعادها عرضية جميلة إلى حسين رجب المنطق من الخلف ليسددها قوية تسكن الزاوية البعيدة للحارس ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز المصري بخماسية نظيفة.