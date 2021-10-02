شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تجرى مسحة طبية استعدادا لكأس العالم للأندية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت منذ قليل بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا استعدادا للسفر إلى السعودية الإثنين المقبل لخوض منافسات كأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

وتضم قائمة لاعبى الزمالك كلا من : كريم هنداوي ومحمود خليل “فلفل” وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار و مصطفى بشير و مازن رضا وأحمد مؤمن “دودو” ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء “لوكا” ومحمد بسيوني “مودي” وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان “هتلر” ووسام نوار وخالد وليد.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع برشلونة المحترف فى صفوفه على زين يوم 6 أكتوبر المقبل.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019 .

وخطف فريق الزمالك التأهل إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، المقرر انطلاقها شهر أكتوبر المقبل بالسعودية بحصده للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ، حيث توج الزمالك باللقب من قبل أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.