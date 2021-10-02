شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجو أحمد عبد القادر من فخ ناصر ماهر فى الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوسم جمهور النادى الأهلى خيراً فى عودة أحمد عبد القادر لاعب المارد الأحمر من الإعارة فى صفوف سموحة، بعد موافقة موسيماني المدير الفني للفريق على عودته بعد تألقه مع الفريق السكندرى طوال الموسم فى مركز صانع الألعاب وتسجيله تسعة أهداف، ليخطف أنظار عشاق الرداء الأحمر.

ولكن يبقى السؤال، هل يجد أحمد عبد القادر مكانا فى تشكيل الأهلى الأساسى أم يواجه نفس حظ ناصر ماهر الذى خرج من القلعة الحمراء معاراً لسموحة وخطف الأضواء بتألقه ليقرر مسئولو الأهلى عودته ولكنه لم ينجح فى حجز مكان فى التشكيل الأساسى للفريق ليرحل لفيوتشر أف سى على طريقة البيع النهائى.

وأسدل ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى الستار على رحلته مع القلعة الحمراء بشكل رسمى بعدما أعلن المارد الاحمر بشكل رسمى بيعه إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وكشف الموقع الرسمى للقلعة الحمراء قيام أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ناديه الجديد.‎

أحمد عبد القادر شارك فى ودية الاهلى مع بتروجت التى انتهت بالتعادل السلبى وأهدر بغرابة ركلة جزاء فى الوقت القاتل ليخسر مشاركته فى مباراة الطلائع بالسوبر التى خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح 3-2 إلا أنه عاد وظهر بشكل مميز فى مباراة الأهلى وإنبى بكأس مصر ليساهم فى فوز المارد الأحمر بهدف دون رد وصعوده لدور الثمانية.

وتحدث أحمد عبد القادر عن طموحاته مع الأهلي خلال الفترة القادمة قائلا: «الفريق مقبل على تحديات عديدة، ولدينا بطولات كأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، وهي بطولات نسعى للفوز بها وإسعاد الجماهير، والفريق يملك العناصر المميزة والجماهير العظيمة التي تدعم طموحاتنا. وأنا أحلم بمواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية والفوز باللقب لأن كرة القدم لا تعرف معطيات مسبقة».

وأضاف: «أعرف جيدًا حجم المسئولية التي تنتظرني في الموسم الجديد وجاهز لأي تحدٍّ.. أجيد اللعب في مركز 10 والجناح الأيسر، ولكني جاهز للمشاركة في أي مركز وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وبدون شك المنافسة مع الأسماء الكبيرة في خط هجوم الأهلي ستكون صعبة للغاية، لكنها مهمة من أجل مصلحة الفريق وضرورية للارتقاء بمستوى جميع اللاعبين واكتساب المزيد من الخبرات».

واختتم أحمد عبد القادر حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير النادي على ثقتها الكبيرة فيه ودعمها المستمر له، مؤكدًا أن الأهلي يسعى لتقديم موسم مميز للغاية، من أجل الفوز بكل البطولات، وسيقاتل لإسعاد الجماهير.