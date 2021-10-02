شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس الإدارة عن الدورة 2021 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر في تلقي طلبات الترشح للانتخابات المقبلة حيث تم الإعلان أمس بشكل رسمي عن دعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.. لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021.

وتتسلم إدارة النادي الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية اعتبارا من اليوم السبت الموافق 2/10/2021 ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وقامت إدارة النادي بنشر الإعلان الخاص بالمستندات وشروط الترشح في الأماكن المخصصة بالنادي والذي جاء نصه على النحو التالي:

على من يرغب من السادة الأعضاء في التقدم للترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي عن الدورة 2021 / 2025 أن تنطبق عليه الشروط الواردة باللائحة الاسترشادية وبيانها كالآتي:

يجب أن يتوفر في المرشح الشروط الآتية:

1- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة وذلك عدا الأندية التي يشترط في عضويتها مصريون وأجانب.

2- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.

3- ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضي بإفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح إذا كان المرشح مصري الجنسية.

5- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.

6- أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح وذلك فيما عدا الأندية حديثة التأسيس التي لم ينقض على تأسيسها هذه المدة.

7- أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح.

8- ألا يكون قد سبق فصله أو أسقطت عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط.

9- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة بمراعاة نص المادة ( 94 ) من القانون.

10- ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.

11- يتقدم المرشح أو وكيلا عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادي ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادي بإيصال استلام معتمد بخاتم النادي على أن يسدد مبلغا مقداره 2500 جنيه ( ألفان وخمسمائة جنيه مصري ) للمرشح على مقاعد الشباب ومبلغ 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه مصري ) للمرشح لباقي مقاعد مجلس الإدارة وذلك للمساهمة في العملية الانتخابية ولا يرد هذا المبلغ في جميع الأحوال.

طلبات أوراق الترشح لانتخاب مجلس الإدارة وفقا للشروط الواردة بالمادتين 27 و28 من النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ( النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية والمنشور بالوقائع المصرية في 3/7/2017 بالعدد 149 تابع ( أ طبقا لخطاب اللجنة الأولمبية رقم 313 بتاريخ 21/5/2021 وهى كالتالي :

1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها

2- صحيفة حالة جنائية لم يمضي عليها أكثر من ثلاثة أشهر حتى فتح باب الترشح

3- شهادة المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل منها

4- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع عليه مالم يقدم طلب الترشح بتوكيل خاص يودع أصله

5- صورة كارنية العضوية 2020/2021 وإيصال سداد قيمة آخر تجديد سنوي

6- شهادة بالموقف من التجنيد أو صورة طبق الأصل منها

7- استمارة طلب الترشح مستوفاة وتوقع من مقدمها أمام لجنة تلقى الطلبات

8- إيصال سداد الرسم المقرر حسب الأحوال وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها