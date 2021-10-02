شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عفيفى مصطفى يقدم أوراق ترشحه على منصب عضوية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد عفيفى مصطفى، بأوراق ترشحه على منصب عضوية نادى الزمالك فوق السن، وذلك في اللجنة التي تعمل في الوقت الحالي لاستقبال طلبات المرشحين، ويحرص الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك على التواجد لمتابعة سير عملية تلقي طلبات المرشحين.

وسبق أحمد عفيفى مصطفى كل من ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلى على منصب نائب رئيس نادى الزمالك، والمحامى عمر هريدى على رئيس الزمالك.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك قد وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.