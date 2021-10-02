شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستفسر عن أسباب استبعاد أفشة وشريف من المنتخب.. وجهازه المعاون: رؤية فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى والمتواجد حالياً فى بلاده حيث يقضى إجازة هناك على الاستفسار من جهازه المعاون عن أسباب استبعاد محمد شريف ومجدى أفشة من صفوف منتخب مصر بقرار من البرتغالى كيروش قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم ، وأكد جهاز الأهلى لموسيمانى أن اللاعبان لا يعانيان من أي إصابة وأن قرار استبعادهم لرؤية فنية وهو الأمر الذى أثار الارتياح لدى موسيمانى لرغبته فى إراحة أفشة ومحمد شريف بسبب الإجهاد اللذان يعانيان منه بالفترة الأخيرة بسبب تلاحم المواسم.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي موقف الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الفريق الأحمر من الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الأهلي بدءا من الأحد المقبل على ملعب مختار التتش أو منحهما راحة إضافية، بعد استبعادهما من قائمة منتخب مصر النهائي لخوض مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

واشتكى ثنائي الأهلي شريف وأفشة من الإجهاد طوال الفترة الماضية وحصلا على فترة راحة قصيرة بعكس باقي اللاعبين، وكان الجهاز الفني يرغب في منحهما راحة إضافية للتعافي من حالة الإجهاد التي تسببت في تراجع مستوى الثنائي مع الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح شريف وأفشة راحة إضافية وإعفائهما من الانتظام في التدريبات الجماعية بدءا من الأحد المقبل مستغلين عدم وجود ارتباطات في الفترة الحالية ، خاصة بعد استبعاد الثنائي من قائمة الفراعنة النهائية لخوض مباراتي ليبيا.

وجاء استبعاد شريف وأفشة من قائمة المنتخب لمنحهما الفرصة في الحصول على فترة راحة كافية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا في رحلة الفوز باللقب المتوج به في آخر موسمين.