شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. هولمان يروي سر تدريب الزمالك بعد نجاحاته مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية، العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى الألماني راينر هولمان المدير الفني السابق للأهلي والزمالك كواليس موافقته على تدريب الزمالك رغم النجاحات التى حققها مع الأهلي كمدرب.

وواصل هولمان في تصريحات تلفزيونية سابقة: "فزت بالكثير من البطولات مع الأهلي، ولكن فى الزمالك مكثت 6 أو 7 أشهر فقط، وكان هناك الكثير من المشاكل، الجو العام فى الزمالك لم يكن مناسباً، لم تكن لدى أزمة عندما ذهبت لتدريب الزمالك بعد الأهلى ولم أخشى خسارة الجماهير، لأن الفريقين كبار، وجماهير الأهلى كانت علاقتها بى جيدة حتى عندما دربت الزمالك".

واختتم هولمان قائلا: "بالنسبة لى أميل للأهلى فى مشاهدة المباريات بالوقت الحالى، شاركت فى بطولات كثيرة مع الأهلى وتوجت بالكثير من البطولات وكانت فترة سعيدة".

الألمانى راينر هولمان من المدربين الأجانب القلائل الذين قادوا الأهلى والزمالك، إلا أنه استطاع تحقيق البطولات مع الأهلى خلال موسمين ونصف قاد فيهما المارد الأحمر، بينما فشل فى تحقيق أى بطولة مع القلعة البيضاء ورحل سريعا.