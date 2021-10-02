شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أندية ترسم ملامح قائمة منتخب مصر لكأس العرب.. الأهلى يتصدر بـ12 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز النى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني، القائمة المبدئية لكأس العرب قطر 2021، والذى سيتم اختيار القائمة النهائية منها وإرسالها للاتحاد العربى لكرة القدم.

وكان الاتحاد العربى حدد الأول من أكتوبر لإرسال القائمة المبدئية المشاركة في كأس العرب التي من المقرر أن تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل.

وسيطرت 8 أندية على اختيارات البرتغالى كارلوس كيروش لقائمة المنتخب في بطولة العرب، يتقدمهم النادى الأهلى الذى وقع الاختيار على 12 لاعبا، وفى الوصافة بيراميدز بـ9 لاعبين، و7 لاعبين من الزمالك، و3 من طلائع الجيش، ولاعب واحد من الإسماعيلى والمصرى واتحاد جدة وفاركو.

ونستعرضها في التقرير التالى..

12 لاعبا من الأهلى وهم: "محمد الشناوى، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، محمد هانى، حمدى فتحى، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدى أفشة، صلاح محسن، محمد شريف، حسام حسن".

9 لاعبين من بيراميدز هم: "محمد حمدى، حسين السيد، على جبر، أحمد توفيق، أحمد فتحى، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، رمضان صبحى".

7 لاعبين من الزمالك هم: "محمد أبو جبل، أحمد فتوح، محمود حمدى الونش، محمود علاء، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحى".

3 لاعبين من الطلائع هم: "محمد بسام، مهند لاشين، أحمد سمير".

لاعب واحد من كل من الإسماعيلى "باهر المحمدى"، المصرى "أحمد رفعت"، فاركو "محمد صبحى"، اتحاد جدة "احمد حجازى".