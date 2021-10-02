الزمالك: عمر هريدي أول مرشح على منصب رئاسة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، تقدم عمر هريدي للترشح على منصب رئيس مجلس إدارة ناديه.

وقال السمري، في تصريحات لفضائية أون تايم، اليوم السبت:"خاطبنا الجهة الإدارية بأننا سنفتح باب الترشح للانتخابات مطلع أكتوبر الحالي واتخذنا الإجراءات الإدارية اللازمة ".

وأضاف السمري "عمر هريدي كان أول من تقدم بأوراقه للترشح على منصب رئيس النادي، والباب مفتوح أمام أي عضو تتوافر به الشروط ".

وأوضح المدير التنفيذي لنادي الزمالك " في حالة تقدم رئيس اللجنة الحالية التي تُدير الزمالك بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس الإدارة المقبل لن يتطلب الأمر تقدمه باستقالته ".

وأتم السمري تصريحاته بقوله:"طبقًا للائحة النظام الأساسي التي تحكم انتخابات النادي القادمة فإن المجلس القادم سيتكون من: رئيس ونائباً له وأميناً للصندوق و9 أعضاء منهم عضوين تحت السن".