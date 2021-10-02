بعد مكالمة مع فتحي .. كيروش يحسم الجدل حول شارة قيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر استمرار محمد صلاح قائداً للفراعنة تفعيلاً لقرار الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري.

وأعلن اتحاد الكرة في أبريل الماضي قرار البدري بمنح شارة قائد المنتخب إلى محمد صلاح بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة وتم تفعيل القرار في مباراة الجابون الماضية.

وقال مصدر لمصراوي إن كيروش طلب من ضياء السيد إبلاغ أحمد فتحي بقراره قبل إعلان ضمه للمنتخب وهو ما وافق عليه اللاعب.

ودعم كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء الماضي صلاح ليكون قائداً للمنتخب قائلاً "كل مدرب لديه اختياراته حسب قناعاته الخاصة، وأنا أرى أن صلاح هو الأنسب لإرتداء شارة القيادة، وسيستمر في حمل الشارة".

ويسبق صلاح في ترتيب الأقدمية أحمد فتحي وعبد الله السعيد وعمرو السولية وأحمد حجازي ومحمد النني حيث وافق الرباعي الأخير على منحه الشارة في غياب فتحي الذي ينضم للمنتخب للمرة الأولى منذ قرار البدري.