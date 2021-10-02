"عودة أفشة وشريف".. كيروش يعلن القائمة المبدئية للمنتخب استعدادا لكأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، عن القائمة المبدئية للفراعنة، استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أرسل أمس الجمعة، القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها.

وكان الاتحاد العربي قد حدد 1 أكتوبر الحالي موعدًا أخيرا للفرق المشاركة في كأس العرب التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل، وذلك لإرسال قوائمها المبدئية التي تضم 35 لاعبًا.

وشهدت القائمة تواجد أسماء جديدة لم تنضم لأول قائمة للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة كيروش وأبرزهم: محمود علاء، حسين السيد، محمد هاني، نبيل عماد "دونجا"، صلاح محسن، أحمد رفعت، حسين الشحات، حسام حسن.

وسيقام كأس العرب خارج الأجندة الدولية وهو ما يعني عدم قدرة أي منتخب على الاستعانة بمحترفية خارج الدولة.

وتبدأ منافسات كأس العرب في نهاية العام الجاري في الفترة ما بين من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، والتي تقام في قطر.

ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الرابعة بكأس العرب رفقة منتخبات الجزائر، لبنان والسودان.

وجاءت قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب كالتالي: