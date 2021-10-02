"منخسرش دماغنا".. حجازي يشعل غرف ملابس اتحاد جدة في الدربي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـمصطفى الجريتلي:

ظهر المحترف المصري في صفوف نادي اتحاد جدة، أحمد حجازي، غاضبًا محفزًا زملائه داخل غرف الملابس بين شوطي ديربي جدة الذي جمعه مساء يوم أمس الجمعة بنظيره أهلي جدة.

وكان الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي، قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وظهر حجازي، خلال مقطع فيديو نشرته حسابات نادي اتحاد جدة من كواليس المباراة، وهو يتحدث للاعبين في غرفة الملابس قائلاً:"نضغط في نص ملعبنا، ميتمشوش بينا، لا نخسر الكرة في نصف الملعب"، قبل أن يستطرد قائلاً:"رجالة بعقل وبهدوء منخسرش دماغنا".

دخل الاتحاد المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما كان يحتل الأهلي المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.

ونجح مدافع الاتحاد، حمدان الشمراني في خطف هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 50 قبل أن يُسجله أحمد حجازي الذي عاد ليُسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 80 لتنتهي المباراة بفوز فريقه بثنائية نظيفة.

ورفع الاتحاد بفوزه أمام الأهلي رصيده إلى النقطة 16 نقطة منفردًا بصدارة الدوري السعودي.