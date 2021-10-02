تشكيلة مان يونايتد الأساسية في مباراة اليوم أمام إيفرتون.. رونالدو على مقاعد البدلاء!

تعرف على تشكيلة مان يونايتد الأساسية في مباراة اليوم أمام إيفرتون برسم الجولة 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد، بداية من الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

يدخل أولي جونار سولشاير مباراة اليوم أمام إيفرتون بتغييرات عديدة في التشكيل الأساسي، أبرزها جلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء وعودة أنتوني مارسيال للعب منذ البداية مجدداً.

ويبدأ مدرب مانشستر يونايتد مباراة اليوم بالدولي الإسباني دافيد دي خيا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أرون وان بيساكا، ليندلوف، رفائيل فاران، والعائد من الإصابة لوك شاو.

وفي وسط الميدان، يدخل مان يونايتد مباراة اليوم باللاعب سكوت ماكتوميناي في محور وسط الميدان بجانب البرازيلي فريد، ويلعب أمامهم الثلاثي برونو فيرنانديز، ماسون جرينوود وأنتوني مارسيال.

وفي المقدمة، دفع سولشاير في مباراة اليوم بالأورجوياني إدينسون كافاني منذ البداية، بدلاً من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويغيب عن مان يونايتد في مباراة اليوم القائد هاري ماجواير، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد وعماد ديالو.

تشكيلة مان يونايتد الأساسية في مباراة اليوم أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

دافيد دي خيا

أرون وان بيسكا، ليندلوف، رفائيل فاران، لوك شاو

فريد، سكوت ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، ماسون جرينوود، أنتوني مارسيال

إدينسون كافاني