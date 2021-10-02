تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون.. عودة مونت وغياب جيمس

تعرف على تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة 7 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يدخل توماس توخيل مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار بعد الهزيمة في آخر مبارتين أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي و يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني بالدولي السنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي أنطونيو روديجير و تياجو سيلفا و كريستنسن، على أن يلعب سيزار أزبيليكويتا على اليمين و ماركو ألونسو على اليسار.

وفي وسط الميدان، من المتوقع دخول جورجينيو في محور وسط الميدان بجانب ماتيو كوفاسيتش أو لوفتس تشيك، في ظل غياب الفرنسي نجولو كانتى بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وسيلعب في المقدمة الثنائي تيمو فيرنر بجانب العائد من الاصابة ماسون ماونت، خلف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق.

بالنسبة لغيابات تشيلسي في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون، يفتقد توخيل لخدمات كريستيان بوليسيتش، ورايس جيمس بسبب الإصابة، بالإضافة إلى نجولو كانتى.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أزبيليكويتا، أنطونيو روديجير، تياجو سيلفا، كريستينسن، ماركو ألونسو

وسط الميدان: جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، ماسون ماونت

خط الهجوم: تيمو فيرنر، روميلو لوكاكو