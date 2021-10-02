النجم كريستيانو رونالدو يجني ثمار تألقه في سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تُوج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزته الأولى مع مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الموسم، ليجني ثمار تألقه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.



وأعلن النادي الإنجليزي، السبت، تتويج صاحب الـ36 عاما بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر سبتمبر، الذي شهد توهجه في بداية حقبته الثانية بملعب أولد ترافورد.

وعاد الأسطورة البرتغالي إلى مسرح الأحلام بعد 12 عاما من رحيله صوب ريال مدريد الإسباني، منضما له من يوفنتوس الإيطالي، الذي مكث معه 3 سنوات فقط.

وسرعان ما نجح رونالدو في ترك بصمته مع الشياطين الحمر في أول ظهور له يوم 11 سبتمبر الماضي، بتسجيله ثنائية في شباك نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ومنذ تلك اللحظة، خاض "الدون" 5 مباريات، وقع خلالها على 5 أهداف، حيث هز شباك كل منافسي يونايتد بمختلف البطولات باستثناء أستون فيلا في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويتزامن تتويج كريستيانو رونالدو بهذه الجائزة مع ترشيحه لنيل جائزة أخرى، وهي لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، المقرر الإعلان عنها لاحقا، حيث يتنافس معه بعض اللاعبين المتألقين، أمثال المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

ويستعد أفضل لاعب في العالم 5 مرات للظهور في مباراته السادسة مع فريقه، ظهر السبت، أمام إيفرتون في ملعب أولد ترافورد، وذلك بالجولة السابعة للبريميرليج.

يذكر أن كريستسانو رونالدو سبق له اللعب مع مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، وهي الفترة التي شهدت بزوغ نجمه في الملاعب الأوروبية بعد تسجيله 118 هدفا بقميص الشياطين الحمر.