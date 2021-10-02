شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. هل يستحق محمد شريف الاستبعاد من منتخب مصر أمام ليبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازالت مفاجأة استبعاد محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، من قائمة منتخب مصر لمباراتى ليبيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، مسيطرة على الشارع الرياضى، والتى تعد صدمة كبرى لكل المتابعين فى أول قرارات البرتغالى كارلوس كيروش.

وسجل محمد شريف هدفى منتخب مصر أمام ليبيريا فى المباراة الودية التى أقيمت على استاد برج العرب استعدادا لمواجهتى ليبيا، ليكون قرار استبعاده لغزا كبيرا يحتاج إلى تفسير.

المفارقة أن هداف الدورى المصرى 2020/2021 يمتلك أرقاما مميزة فى مباريات الدولية يتفوق بها على جميع مهاجمى الفراعنة سواء المحليين أو المحترفين.

أرقام محمد شريف مع المنتخب

لعب: 6 مباريات "5 مواجهات رسمية وواحدة ودية"

سجل: 4 أهداف جاءت كالتالى، هدف فى جزر القمر وهدف فى توجو ضمن التصفيات المؤهلة لأم أفريقيا، بالإضافة إلى هدفين فى ليبيريا "وديا".

صنع: هدف "فى مباراة توجو"

وجاءت قائمة المنتخب التى أعلن عنها الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش استعدادا للقاء المنتخب الليبى ضمن تصفيات كأس العالم، كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحى، أحمد حجازى وباهر المحمدى، محمود حمدى "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد الننى وعمرو السولية، طارق حامد وحمدى فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحى وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.