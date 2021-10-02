محمد عبد الجليل نجم الأهلى والزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ53

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد عبد الجليل، نجم النادى الأهلى والزمالك السابق، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ "53" فهو من مواليد الثانى من أكتوبر لعام 1968، صعد للفريق الأول للنادى الأهلى على يد أنور سلامة موسم "1987-1988"، واستمر مع الفرق "8" مواسم، لعب خلالها ما يقارب "144" مباراة، سجل خلالها "28" هدفاً.

وحقق عبد الجليل لقب بطولة الدورى ثلاث مرات أعوام "1989، 1994، 1995"، وأربعة كأس مصر أعوام "1989، 1991، 1992، 1993"، وفاز بكأس الاتحاد المصرى "1989" وسجل هدف النهائى فى شباك المصرى، وفاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس "1993"، وانتقل للزمالك موسم "1995-1996" واستمر معه موسمين.

وفى وقت سابق، كشف محمد عبدالجليل عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء رغم تألقه فى تلك الفترة، قائلا: "رحلت عن الأهلى لقرار تربوى وتم إبلاغى به عبر التليفون وكنت حزينا جدا".

وأضاف عبد الجليل، "بعد الرحيل عن الأهلى انتقلت للزمالك ولعبت أساسيا وكان فريقا كبيرا للغاية، وكنا متفوقين على الأهلى بـ 12 نقطة".

وأكد محمد عبد الجليل، أنه خلال لقاء الزمالك والأهلي شاركت لمدة 35 دقيقة فقط ووقتها حزنت بسبب تغييرى.. بعد الخروج من المباراة سألت ليه خرجتونى قالولى أنت أهلاوى ومبتلعبش بكامل جهدك ووقتها قررت الرحيل.

وأضاف، "ندمت على عدد كبير من القرارت، وهى الرحيل عن القطبين واعتزال المبكر ولو كملت فى الملاعب كنت هكسر الدنيا".