شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى يثير أزمة فى الأهلى وقرار مفاجئ من سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية أزمة كبرى أثارها النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي مع إدارة النادي وجهاز الكرة بسبب غضب اللاعب من حسم موقفه ومصيره مع القلعة الحمراء.

وتحدث أجاي خلال الأيام الماضية بشكل غاضب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بشأن وضعه في قائمة الإنتظار للفريق وعدم حصوله على قيمة عقده عن الموسم المتبقي له مع الأهلي.

ويرغب أجاي في الحصول على ما يقرب من 900 ألف دولار قيمة الموسم المقبل له مع الفريق وهو ما يرفضه الأهلي ويصر على دفع مبلغ أقل بكثير من الـ900 ألف دولار حيث عرض الأهلي 300 ألف دولار فقط.

وأثار أجاي أزمة في الأهلي الأيام الماضية بسبب طريقة تعامل النادي معه وعدم رحيله من النادي حتى الأن، وهو ما أغضب مدير الكرة الذي قرر تغريم اللاعب.