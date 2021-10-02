شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تحدد 25 نوفمبر لمباراة الزمالك والجزيرة المؤجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد يوم 25 نوفمبر القادم موعدا لمواجهة الزمالك مع الجزيرة المؤجلة والتى كان محدد لها الخميس القادم ضمن الجولة السابعة لدورى المحترفين.

يأتى تأجيل هذه الجولة فى إطار مشاركة الزمالك فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالسعودية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى السعودية يوم الإثنين المقبل، وتضم قائمة لاعبى الزمالك كلا من : كريم هنداوي ومحمود خليل “فلفل” وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن “دودو” ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء “لوكا” ومحمد بسيوني “مودي” وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان “هتلر” ووسام نوار وخالد وليد.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع برشلونة المحترف فى صفوفه على زين يوم 6 أكتوبر المقبل.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.