شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة منتخب مصر فى كأس العرب ومواعيد المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة الفراعنة المبدئية لكأس العرب، وضمت كل من ، محمد بسام ومحمد أبو جبل ومحمد الشناوي ومحمد صبحي فى حراسة المرمى، والدفاع: أحمد فتوح وأيمن اشرف ومحمد حمدي وحسين السيد ومحمود الونش وياسر ابراهيم. محمود علاء وعلي جبر وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد هاني، ولاعبو الوسط: طارق حامد ومهند لاشين وحمدي فتحي وعمرو السولية ونبيل عماد دومجا ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد وابراهيم عادل ورمضان صبحي وصلاح محسن وأحمد رفعت وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومصطفى فتحي، والمهاجمون: محمد شريف وأحمد سمير وحسام حسن.

ويستهل المنتخب الوطنى، الذي يقودة كيروش، مشواره في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان.

وفي الجولة الثانية، سيلتقي منتخب مصر، مع السودان، يوم 4 ديسمبر، على أن يختتم المنتخب، منافسات دور المجموعات، بمواجهة الجزائر، يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي حال التأهل إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر، مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلا من المغرب والسعودية والأردن وفلسطين.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر إقامة بطولة كأس العرب 2021 على نفس الملاعب التي ستستقبل نهائيات كأس العالم 2022.