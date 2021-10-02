شكرا لقرائتكم خبر عن عمر هريدي يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عمر هريدي، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك وذلك من خلال المحامي والمندوب الخاص به، وذلك في اللجنة التي تعمل في الوقت الحالي لاستقبال طلبات المرشحين، ويحرص الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك على التواجد لمتابعة سير عملية تلقي طلبات المرشحين.

وسيتم عقد الانتخابات الخاصة بنادى الزمالك يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل، ويستمر حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، فى إدارة شئون النادى الأبيض، حتى تسليم النادى إلى المجلس المنتخب الجديد الذى سيتم انتخابه خلال الشهر القادم فى اجتماع الجمعية العمومية، إلا أنه فى حال رغبة حسين لبيب فى الترشح فى الانتخابات المقبلة، سيتقدم باستقالته من منصبه وفى تلك الحالة، سيتولى إدارة شئون نادى الزمالك والإشراف على الانتخابات، لجنة ثلاثية مكونة من حسين السمرى المدير التنفيذى للنادى الأبيض، وطارق جبريل المدير المالى، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضى، على أن يتم إقامة انتخابات نادى الزمالك وفقًا للائحة الاسترشادية.

ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسى للنادى المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذى سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى، النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى، الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.

وكشف حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، إنه سيتم بدء التسجيل فى الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس إدارة جديد للنادى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء موعد انعقاد الجمعية العمومية، يوم 19 نوفمبر القادم، على أن يستمر تلقى طلبات المرشحين لمدة لمدة سبعة أيام متتالية اعتبارا من اليوم السبت ولمدة ثمانى ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.