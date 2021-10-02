إدارة مانشستر يونايتد تحدد بديل بوجبا

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

بدأت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التخطيط لصفقات الموسم المقبل 2022-2023 من الآن، عبر تحديد أحد الأهداف المنشودة.



ومن المحتمل رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا عن ملعب أولد ترافورد بمجرد انتهاء تعاقده الصيف المقبل، مما دفع النادي لرصد أحد اللاعبين من أجل ضمه، تحسبا لمغادرته.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" وموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطاليين، فإن مانشستر يونايتد وضع عينه على الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان الإيطالي.

وبات مستقبل صاحب الـ24 عاما داخل ملعب سان سيرو محل شك، بعدما رفض التوقيع على عقد جديد مع النادي الإيطالي، مما يفتح الباب أمام رحيله مجانا بنهاية الموسم، حيث ينتهي تعاقده.

وأشارت المصدار ذاتها إلى استعداد يونايتد لبدء مفاوضاته مع اللاعب الدولي الإيفواري بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث يحق للأخير التفاوض والتوقيع لأي ناد مجانا، بشرط الانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

وفشلت مفاوضات ميلان مع كيسي بسبب مطالبة اللاعب بالحصول على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو، بينما ينوي مسؤولو ناديه العودة بعرض جديد أقل من طلباته، يقضي بمنحه 6.5 مليون فقط.