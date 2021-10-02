اللي باعنا خسر دلعنا.. رد ساخر من أفشة بعد استبعاده من قائمة المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رد محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، على استبعاده مع زميله محمد شريف، من قائمة منتخب مصر بطريقة ساخرة.

ونشر أفشة صورة تجمعه بمحمد شريف، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مضيفا أغنية النجم اللبناني راغب علامة "اللى باعنا خسر دلعنا".

وشهدت قائمة المنتخب الوطني الأول، استعدادا لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال مفاجآت كبيرة، حيث استبعد كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة 11 لاعبا من المحليين والمحترفين.

وشهدت القائمة استبعاد قفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحي وأحمد توفيق وعلي جبر وأحمد ياسر ريان وكريم حافظ وسام مرسي ومهند لاشين وأحمد سمير لأسباب فنية، ومحمد حمدي للإصابة.

فيما تم استدعاء الثنائي أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز، وياسر إبراهيم، مدافع الأهلي إلى القائمة رغم عدم استدعائهما في مباراة ليبيريا الودية.

وأثارت اختيارات كيروش استغراب الشارع الرياضي، خاصة بعد استبعاده لمحمد شريف، الذي شارك في لقاء ليبيريا وسجل خلاله هدفين، أيضا توجد علامات استفهام على استبعاد قفشة، الذي يعتبر أفضل صانع ألعاب آخر موسمين في الدوري.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الليبي يومي 8، و11 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.