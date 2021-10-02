شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعلن قائمة كأس العرب المبدئية.. عودة أفشة وشريف وضم حجازى ودونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها.

وكان الاتحاد العربي قد حدد أول أكتوبر الحالي موعدًا أخيرا للفرق المشاركة في كأس العرب التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل ، وذلك لإرسال قوائمها المبدئية التي تضم 35 لاعبًا.. وجاءت قائمة مصر على النحو التالي: