شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى انطلاق دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، أولى جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021/2022 على صعيد 9 مباريات.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، الترسانة مع الشمس ومركز شباب ششت الأنعام مع الأهلى واتحاد الشرطة مع الطيران ومنوف مع سموحة وهليوليدو مع أكتوبر وأكاديمية القليوبي مع الزمالك وهليوبوليس مع الجزيرة ومدينة نصر مع المعادى وأصحاب الجياد مع الزهور.

فيما تقام الجولة السابعة بدورى محترفى الرجال يوم الخميس القادم بمواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش من البنك الأهلى و هليوليدو مع أكتوبر والطيران مع سبورتنج و الزهور مع سموحة و الحوار مع الأهلى وستاد المنصورة من المعادى وأصحاب الجياد مع هليوبوليس والأولمبى مع الشمس.

فيما تم تأجيل لقاء الزمالك مع الجزيرة لمشاركة الأول فى كأس العالم للأندية بالسعودية.