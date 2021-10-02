شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرار لـ أفشة بعد استبعاده من صفوف منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمد مجدى أفشة نجم النادى الأهلى، عن أن اللاعب يحاول فى الوقت الحالى تقديم موعد حفل زفافه عقب قرار البرتغالى كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر باستبعاده من معسكر الفراعنة لمواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "أفشة كان يستعد للاحتفال بزفافه عقب مباراتى منتخب مصر مع ليبيا ولكن جاء قرار استبعاده من المعسكر ليدفع اللاعب للتفكير فى تقديم موعد حفل زفافه الذى يتكتم فى الإعلان عن موعده وذلك للإستفادة بفترة أكبر للاحتفال بالزواج ومن ثم الانتظام بعدها فى تدريبات الأهلى".

وأثار قرار استبعاد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش ثنائى الأهلى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة من القائمة النهائية للفراعنة، التى ستخوض مباراتى ليبيا بتصفيات كأس العالم، استغراب الكثيرين من الخبراء وجماهير الكرة المصرية، لاسيما أن الثنائى كانا من أكثر اللاعبين مساهمة فى أهداف الفراعنة فى الفترة الأخيرة.

وتوالت ردود الفعل ما بين استنكار وتعجب من قرار كيروش وجهاز من استبعاد ثنائى الأهلى، باعتبارهما أبرز ثنائى من ضمن المستبعدين من قائمة المنتخب الوطنى التى ستخوض الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، وكان القرار بمثابة الصدام الأول بين جهاز المنتخب والجماهير المصرية باعتبار أن ثنائى الأهلى من أهم اللاعبين على الساحة ومن الركائز الأساسية فى صفوف المنتخب.