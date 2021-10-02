شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب 3 مرات يوميا فى معسكر الإسكندرية بفرمان طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طلعت يوسف، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، خوض فريقه للتدريبات على ثلاثة مرات يومياً خلال معسكره المغلق المقام حالياً بالاسكندرية وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر الجارى، ويتدرب لاعبو الاسماعيلى يومياً في السابعة صباحًا، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية، ثم في الثانية عشر ظهرًا يتوجه اللاعبون لصالة الألعاب الرياضية.

وفي الرابعة عصرًا يخوض الفريق مرانه الأخير في اليوم، وهو المران الذي يركز فيه طلعت يوسف وجهازه الفنى على النواحي الفنية بشكل أكبر.

واتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف على إقامة مباراة ودية مع نظيره طلائع الجيش يوم 12 أكتوبر الجارى فى إطار استعدادات الفريقين لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر، وأنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الاتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى فى أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر ، ثم المقاولون العرب يوم 6، وفى اليوم الذى يليه "7 أكتوبر" يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتازثم يواجه سموحة يوم 11 من الشهر المذكور.

ويدرس الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، مد معسكر الفريق بالإسكندرية والذى بدأ الأحد الماضى ويستمر حتى 12 أكتوبر الجارى حيث يرغب جهاز الدراويش فى زيادة مدة المعسكر لإبعاد الفريق الاصفر عن أجواء انتخابات مجلس الادارة الحالية