شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب: أتحمل المسئولية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه قرار كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر باستبعاد الثنائى محمد مجدى أفشة ومحمد شريف من قائمة الفراعنة النهائية لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم، اعتراضا من الجهاز المعاون المصرى وتحديدا الثنائى ضياء السيد ومحمد شوقى.

فى المقابل، أكد كيروش لجهازه المعاون، أن القرار يأتى لعدم جاهزية الثنائى لمباراتى ليبيا ووجود عناصر أفضل منهما فى الوقت الحالى مثل عبد الله السعيد ورمضان صبحى ومصطفى محمد، مشددا على أنه يتحمل مسئولية القرار بشكل كامل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق اليوم استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق، أحمد فتحي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، محمود حمدي "الونش"، ياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح، أيمن أشرف.

الوسط: محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو"، محمد صلاح، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، عمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا"، مصطفى محمد.