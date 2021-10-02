شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجتمع اليوم لحسم شكل الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد رابطة الأندية اجتماعا مهما اليوم بمقرها الجديد، لحسم شكل الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 25 أكتوبر الجاري بعد عرض أكثر من تصور على الأندية خلال الأيام الماضية.

وتتجه رابطة الأندية لاقرار الدوري الجديد بشكله الطبيعى ، من دورين بعد رفض أغلب الأندية تغيير شكل الدوري واقامته من مجموعتين او من دور واحد، على أن يتم ضغط المباريات بشكل كبير في جدول الدوري الجديد.