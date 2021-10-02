اتحاد جدة يتغزل في حجازي: "كامل الأوصاف فتني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

واصل النجم المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي، تألقه مع فريقه خلال منافسات الدوري السعودي، بعدما ساهم في فوز الفريق بديربي جدة على نظيره الأهلي السعودي.

وسجل حجازي هدفا في فوز اتحاد جدة بموقعة الديربي أمام الأهلي والتي انتهت بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة السابعة بالدوري السعودي للمحترفين.

وتغنى الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالمدافع المصري واصفاً إياه بـ"كامل الأوصاف".

كما أشاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، بأداء أحمد حجازي خلال ديربي جدة.

وكتب بن مساعد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "ديربي كبير جميل.. ستاد الأمير عبد الله الفيصل زاده جمالًا بشكله الجديد.. مبروك للاتحاد وحظ أوفر للأهلي.. أحمد حجازي إضافة كبيرة للاتحاد وللدوري السعودي".

وعقب اللقاء قال أحمد حجازي أنه احتفل بهدفه أمام الأهلي، على طريقة خاصة، من أجل إهدائه إلى ولديه، آدم وسفيان.

وتابع المدافع المصري: "الاتحاد لديه هدف كبير وهو تحقيق اللقب، والأجواء إيجابية في النادي، والفوز على الأهلي في ملعب عبد الله الفيصل، أمر يمثل شيء خاص، بالنسبة إلى جماهير الاتحاد".