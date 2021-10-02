مصدر لمصراوي: الأهلي يظهر بالزي الجديد أول مباراة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم أبو علم:

أفاد مصدر بأن جهاز الكرة في النادي الأهلي، قد تسلّم الزي الخاص بالموسم الجديد؛ تمهيدًا لظهور الفريق به في مطلع الموسم المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن مسؤولي الأهلي قد تسلموا شحنة الزي الجديد لفريق الكرة خلال الساعات القليلة الماضية، قائلاً:"الزي الجديد سيظهر به الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في أول مباراة بالنسخة الجديدة لمسابقة الدوري المزمع انطلاقة 25 اكتوبر الجاري".

وتابع المصدر ذاته:"ظهر الفريق بالزي الجديد للتدريبات والمعسكرات في الفترة الماضية خلال تواجده ببرج العرب وخوضه مواجهتي طلائع الجيش بالسوبر المحلي وإنبي بدور الــ16 لكأس مصر لكن الزي الجديد للمباريات سيظهر في أول مواجهة له بالدوري".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:" الموسم المقبل هو الأخير في تعاقد شركة الملابس وسيتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لبحث إجراء مزايدة جديدة".