بعد مفاجآت كيروش .. هل يشهد تشكل منتخب مصر ظهور استثنائي لزيدان جديد؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فجر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مفاجآت من العيار الثقيل في اخياراته لقائمة الفراعنة لمواجهة ليبيا في الـ 11 من أكتوبر ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا لمونديال 2022 بقطر.

واستبعد كيروش الثنائي محمد مجدي "آفشة" ومحمد شريف من قائمة المنتخب بالإضافة إلي الثنائي علي جبر وأحمد توفيق وضم أحمد فتحي وياسر إبراهيم الثنائي الذي لم يلعب ينضم لمعسكر المنتخب الأخير .

وضم كيروش لأول مرة في مشواره الكروي عمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني ليكون مرشحاً لشغل قلب مركز الهجوم على طريقة محمد زيدان مجم منتخب مصر الأسبق.

ويسير مرموش المعار من فولفسبورج الألماني إلي شتوتجارت على درب محمد زيدان نجم المنتخب الأسبق الذي ضمه حسن شحاته لمنتخب مصر في 2006 أثناء إعارته من فيردر بريمن الألماني لفريق ماينز ليعتمد عليه لاحقاً ويصبح المهاجم الأول للفراعنة.

وحسم محمد الشناوي وأيمن أشرف محمود حمدي "الونش" وأحمد حجازي وأكرم توفيق وطارق حامد وعمرو السولية ومحمد صلاح وعبد الله السعيد أماكنهم في التشكيل الأساسي فيما يبقى مركز الجناح الأيسر وقلب الهجوم محل منافسة من المتواجدين .

من المتوقع أن يلعب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : أكرم توفيق - أحمد حجازي - الونش - أيمن أشرف .

وسط الملعب: طارق حامد ، عمرو السولية.

وسط المهاجم : محمد صلاح - عبد الله السعيد - رمضان صبحي .

الهجوم : عمر مرموش (أحمد حسن كوكا)