اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت الأوروبي المتنوع والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة:

01:30 ـ مانشستر يونايتد vs إيفرتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1.

04:00 ـ vs ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1.

06:30ـ برايتون vs أرسنال ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1.

09:00 ـ أتيتكو مدريد vs ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1.

06:00 ـ تورينو vs يوفينتوس ـ القناة الناقلة:

08:45 ـ ساسولو vs إنتر ـ القناة الناقلة:

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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