تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت الأوروبي المتنوع والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

01:30 ـ مانشستر يونايتد vs إيفرتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1.

04:00 ـ تشيلسي vs ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1.

06:30ـ برايتون vs أرسنال ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1.

الدوري الإسباني

09:00 ـ أتيتكو مدريد vs برشلونة ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

06:00 ـ تورينو vs يوفينتوس ـ القناة الناقلة:

08:45 ـ ساسولو vs إنتر ـ القناة الناقلة: