ملاكم يطلب استعادة ذهبية أولمبياد ريو بعد 5 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

طالب البريطاني جو جويس ملاكم الوزن الثقيل بالحصول على ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 التي لم يستطع تحقيقها، بسبب وجود شبهات فساد.



وجاء هذا الطلب من جو جويس، الجمعة، بعدما دخل نزاله أمام الفرنسي توني يوكا في المباراة النهائية حينها ضمن 11 مباراة أثار تحقيق مستقل مؤخرا الشكوك حولها بتكليف من الاتحاد الدولي للملاكمة، بعد اكتشاف أدلة عن وجود فساد وتلاعب في النتائج في بعضها.

وقال جويس، الحاصل على الفضية بعد خسارته في نهائي وزن فوق الثقيل في الأولمبياد بنتيجة 2-1، في بيان "من المحزن أن نرى الفساد في الرياضة خاصة رياضة الملاكمة".

وأكمل: "أعتقد اعتقادا راسخا أنني فزت بالمباراة أمام توني يوكا وأستحق الذهبية، لكن في ذلك اليوم لم يمنحني الحكام الفوز، وتقبلت القرار وقتها".

وأضاف جويس، الذي تحول إلى عالم الاحتراف ولم يخسر من وقتها، أنه اطلع على نتائج التحقيق المستقل الذي قاده ريتشارد مكلارين وعرف أن الفساد في الاتحاد الدولي للملاكمة أثر على نتيجة النزال الذي خاضه في نهائي أولمبياد ريو.

وتابع "إذا حدث فساد، ويبدو أنه حدث، فأنا أثق أن الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأولمبية الدولية سيضمنان الحفاظ على نزاهة الرياضة، وسيمنحانني الميدالية الذهبية".

وأردف: "سأدرس التقرير بالتفصيل مع فريقي القانوني، وأنتظر قرار الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأولمبية الدولية.. لا ينبغي السماح للفساد بالنجاح".

يذكر أن تقرير مكلارين كشف (الخميس) عن وجود تلاعب في مباريات الملاكمة في أولمبياد ريو 2016، وقال إن المرحلة الأولى من التحقيق ركزت على القرارات التحكيمية في ريو بعد أن تصدرت العناوين قرارات مثيرة للجدل في بعض المواجهات.